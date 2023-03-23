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По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, Россия приняла правильное решение в отношении начала специальной военной операции на Украине. Ведь ситуация сложилась таим образом, что договариваться было просто бессмысленно.

Таким был ответ Медведева на вопрос журналистов о том, стоит ли Российской Федерации договариваться с государствами, не замечающими преступлений киевского режима. Политик подчеркнул, что в некоторых случаях стоит принимать решения подобные началу СВО 24 февраля 2022 года. «Потому что договоренности в некоторых случаях контрпродуктивны», – подчеркнул он.

По словам Дмитрия Медведева, после распада Советского Союза, Россия регулярно пыталась вести конструктивный диалог с Западом. Тогда речь шла о партнерских отношениях с ЕС и Североатлантическим альянсом. Но все договоренности в один момент рухнули, так как запад просто не захотел услышать мнение Российской Федерации.

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