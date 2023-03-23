Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России, сообщил, что Америка является вражеской страной для нашей страны, которая пытается нанести как можно больший вред.

Политик отметил, что США – не только наш конкурент, но и прямой враг. Он отметил, что в отличие от стран Европы, в Штатах присутствует последовательная позиция. Сейчас главная цель Вашингтона – раздробить Россию.

Америка хочет как можно прочнее посадить Евросоюз на «свою иглу», чтобы у него не оставалось никакого выхода. При этом лидеры европейских стран не имеют возможности принимать каких-либо решений в пользу своих жителей.

До этого Дмитрий Медведев заявлял, что Украина является частью России. Но Российская Федерация долго мирилась с границами, которые на самом деле были «выдуманными».