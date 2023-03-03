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Анатолий Матвийчук, военный эксперт, сообщил, что ВС Украины оказались в безвыходном положении в Артемовске, сообщает News.ru. Некоторые подразделения самовольно покидают свои позиции и уходят из города, несмотря на приказы командиров. С его слов, в городе сейчас находятся только мобилизованные украинцы, которые имеют слабую подготовку.

На данный момент по каналам ВСУ идут приказы на удержание города, но военные не подчиняются. Эксперт отметил, что днем ранее из города уехали почти все боеспособные формирования и они двигались в направлении Краматорска.

Ранее CNN, ссылаясь на военных ВСУ, которые находятся в Артемовске, сообщил, что положение украинцев в Артемовске намного хуже, чем говорят власти Киева. Один из бойцов заявил, что в городе идут адские бои.

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