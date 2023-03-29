Украинские диверсанты совершили очередную попытку прорыва на территорию Брянской области. Об этом пишет канал Телеграм Mash.

По информации источника, при переходе границы диверсанты ВСВУ натолкнулись на военных РФ, в результате попытка прорыва была отбита. Боевое столкновение зафиксировано около поселения Ломаковка.

Отмечается, что украинские диверсанты перемещались на двух пикапах. Один из них был ликвидирован при помощи артиллерийского огня, второй успел развернуться и уехать с приграничной территории. По данным источника, в ходе боевых действий были уничтожены восемь украинских боевиков.

Ранее диверсанты ВС Украины уже совершали атаку на Брянскую область. Так, 2 марта они проникли в село Любечане и обстреляли машину, на которой ехали местные жители. Один человек в результате обстрела погиб.