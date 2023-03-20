Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал о планах властей Киева. Он сообщил, что ВСУ сейчас экономят боеприпасы, а также накапливают технику и силы. Это необходимо для того, чтобы начать грандиозную битву под Артемовском, передает ТАСС.

Со слов Марочко, командование украинских ВС стягивает силы и боевую технику в направлении Артемовска. Зеленский, лидер Украины, уже проинформировал, что Украина Артемовск не сдаст. Есть вероятность, что планируемое киевским режимом весеннее контрнаступление затронет и Артемовск, который сейчас окружен российскими силами.

Отмечается, что в зону боевых действий привозят новых военных ВСУ. Теперь это уже бойцы, которые прошли обучение и могут обслуживать западную технику. Кроме того, на Украину активно подвозится натовская техника.