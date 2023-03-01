Ситуация, сложившаяся в Артемовске (украинское название Бахмут), невероятно сложная, так как бои в населенном пункте и за его пределами не прекращаются ни на минуту. В Киеве было принято решение об отправке подкрепления. Об этом заявила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский недавно посетил Артемовск. По словам Маляр, им было принято решение направить дополнительные подразделения для обороны города.

Маляр также отметила, что командование приняло ряд распоряжений, которые не подлежат огласке. Также она добавила, что решение удерживать Бахмут принято военными, а не политическим руководством.

Напомним, что Артемовск уже в течение нескольких последних месяцев является местом ожесточенных боев. Город расположен в 60 км с северной стороны от Донецка. Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Бахмуте для ВСУ является «постоянно сложной».