ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ситуация, сложившаяся в Артемовске (украинское название Бахмут), невероятно сложная, так как бои в населенном пункте и за его пределами не прекращаются ни на минуту. В Киеве было принято решение об отправке подкрепления. Об этом заявила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский недавно посетил Артемовск. По словам Маляр, им было принято решение направить дополнительные подразделения для обороны города.

Маляр также отметила, что командование приняло ряд распоряжений, которые не подлежат огласке. Также она добавила, что решение удерживать Бахмут принято военными, а не политическим руководством.

Напомним, что Артемовск уже в течение нескольких последних месяцев является местом ожесточенных боев. Город расположен в 60 км с северной стороны от Донецка. Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Бахмуте для ВСУ является «постоянно сложной».

Вам может понравиться

Обозреватель Focus Штайнгарт: западное общество начало уставать от украинского конфликта

Как пишет в своем материале обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт, «неудобная правда» заключается в том, что, несмотря на очень громкие публичные заявления политиков западных стран, Украине и ее президенту Владимиру

Семья украинских военнопленных добровольно вступила в состав российского батальона

Военнопленные Украины, которые находятся в российских колониях, решают целыми семьями перейти на сторону ВС России. Так, Кирилл Спасский, пограничник ВСУ, попавший в плен, рассказал РИА Новости, что в колонии встретил

Замглавы ГУР Скибицкий: командование ВСУ готовит план нападения на территорию России

Как заявляет заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, украинские вооруженные силы уже этой весной планируют перейти в масштабное контрнаступление на территорию Российской Федерации. По словам Скибицкого,