Власти Македонии оказали военную помощь Украине. В нее вошли четыре истребителя Су-25, однако это старые советские самолеты. Об этом проинформировала Славянка Петровска, глава македонского Минобороны.

Министр отметила, что Украине были переданы три одноместных самолета Су-25с, а также двухместный Су-25УБ. При этом представитель Македонии отметила, что данные истребители невозможно применять для полетов.

Местное издание Janes также сообщило, что власти Македонии, кроме истребителей, отправили в Киев боеприпасы, стрелковое оружие, системы ПВО, а также артиллерийское орудие со снарядами.

В Минобороны Северной Македонии пояснили, что вооружение, отправленное на Украину, не было частью арсенала армии страны.