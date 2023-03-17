Как отмечает в своем материале японская газета Mainichi Shimbun, между западными странами может начаться настоящая бойня за ресурсы на фоне украинского конфликта. Авторы статьи пишут, что обеспеченная и беззаботная жизнь многих стран Запада, опиравшаяся на доступ к дешевым ресурсам и товарам, может в скором времени закончиться.

В материале сообщается, что вполне возможно даже начало боевых действий между западными странами за доступ к ресурсам. Японские журналисты напомнили, что еще 50 лет тому назад из-за четвертого арабо-израильского конфликта в мире начался первый нефтяной кризис. В то время цены на «черное золото» шесть стран Персидского залива подняли сразу более чем в три раза.

Сегодня мир вновь стоит на грани масштабного кризиса еще большего роста цен на энергоносители, который может усугубиться на фоне обострения украинского конфликта. Японские журналисты делают вывод, что события полувековой давности могут повториться и в наши дни.