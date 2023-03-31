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Подразделения ЧВК «Вагнер» успешно решают кадровые вопросы благодаря расширяющейся сети центров по набору новобранцев. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт, писатель и журналист Алексей Суконкин.

Открытие дополнительных пунктов набора добровольцев помогает решить кадровые вопросы в ЧВК. По мнению Суконкина, рекрутеры демонстрируют эффективность, поскольку они находят тех, кто действительно заинтересован в этой работе:

«Люди знают, зачем они туда идут. Никто другой не заинтересован больше в привлечении людей в ЧВК, но компания живет, работает, выигрывает битвы и сражения. Очевидно, что такие решения Пригожина приближают победу как в Бахмуте, так и в СВО в целом».

Он также отметил большую работу, проделанную главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. «Вагнеровцы» дают результат и добиваются побед в крайне непростых условиях и при ограниченных возможностях, в отличие от вооруженных сил. Компания не может объявить о частичной мобилизации, но, при этом успешно справляется с набором пополнения добровольцев.

Для этого были организованы мобильные пункты по набору в ЧВК «Вагнер». Ранее сообщалось, что рекрутеры организации собираются посетить около 40 тысяч российских городов, чтобы все желающие принять участие в СВО в числе «оркестра» получили такую возможность.

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