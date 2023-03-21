Издание «Лента.ру» со ссылкой на заявление военного эксперта и полковника в отставке Виктора Литовкина сообщает, что применение боеприпасов с урановым сердечником, которые Великобритания пообещала передать ВСУ, может привести к заражению почвы радиоактивными веществами и резкому росту онкологических заболеваний среди местного населения.

По словам эксперта, последствия применения данного вида боеприпасов не сравняться по негативному воздействию на окружающую среду и людей с ядерными бомбами, однако зараженную почву также нельзя будет использовать для выращивания продуктов питания для употребления человеком или животными.

Литовкин напомнил, что подобные боеприпасы использовались военнослужащими США во время бомбардировок Югославии. В результате местное население до сих пор страдает от различных видов онкологии и белокровия. По словам эксперта, данные боеприпасы вооруженные силы Украины могут использовать на территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.