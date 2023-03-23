Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сразу восемь известных людей из США, в списке которых оказалась актриса Линдси Лохан, стали обвиняемыми по судебному делу о криптомошенничестве. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Этих людей подозревают в том, что они были пособниками американского криптомиллионера Джастина Сана и его компании. Сообщается, что знаменитости рекламировали криптопредложения и скрыли гонорары, которые получили за это.

В списке обвиняемых, кроме актрисы Линдси Лохан, оказались порнозвезда Джастином Саном, боксер Джейк Пол, а также рэперы из США Остин Махоун, Akon, Ne-Yo, Soulja Boy и Lil Yachty.

По данным надзорного органа все, кроме Махоуна и Soulja Boy, согласились на то, чтобы заплатить штраф в размере 400 тысяч долларов. При этом вину они не признали, но и не смогли опровергнуть ее.

Вам может понравиться

Британские активисты выступили против передачи оружия на Украину

Активисты Соединенного Королевства организации Campaign for Nuclear Disarmament призвали британское правительство не передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном, ведь такие действия чреваты событиями, которые ранее происходили в Ираке. Введение в

Подоляк раскритиковал западные СМИ за обнародование планов ВСУ

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк высказал свое недовольство, относительно информации, публикуемой западными СМИ. По его словам, в своих материалах они невольно могут раскрыть военные планы ВСУ. Такую информацию

На Западе признали неспособность стран-членов НАТО спонсировать альянс

В соответствии с опубликованным отчетом за прошедший 2022 год, только семь членов НАТО из 30 имеют возможность тратить на оборону средства в размере двух процентов от ВВП, как это было