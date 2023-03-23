Сразу восемь известных людей из США, в списке которых оказалась актриса Линдси Лохан, стали обвиняемыми по судебному делу о криптомошенничестве. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Этих людей подозревают в том, что они были пособниками американского криптомиллионера Джастина Сана и его компании. Сообщается, что знаменитости рекламировали криптопредложения и скрыли гонорары, которые получили за это.

В списке обвиняемых, кроме актрисы Линдси Лохан, оказались порнозвезда Джастином Саном, боксер Джейк Пол, а также рэперы из США Остин Махоун, Akon, Ne-Yo, Soulja Boy и Lil Yachty.

По данным надзорного органа все, кроме Махоуна и Soulja Boy, согласились на то, чтобы заплатить штраф в размере 400 тысяч долларов. При этом вину они не признали, но и не смогли опровергнуть ее.