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Как пишет в своем материале «РИА Новости» со ссылкой на заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна, китайские власти планируют заняться исследованием причин социальных проблем из-за сокращения населения страны, чтобы выработать государственную стратегию для преодоления демографического кризиса.

Выступая на пресс-конференции по результатам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Ли Цян сказал, что коммунистическая партия Китая будет активно реагировать на социальные проблемы, связанные с сокращением роста населения. По его словам, власти будут проводить более глубокие исследования социальных явлений, чтобы найти наиболее оптимальные пути решения проблемы.

Сообщается, что общество в Китае обеспокоено сокращением роста населения из-за риска потери демографического дивиденда, когда в стране преобладает население трудоспособного возраста. По словам Цяна, в настоящий момент в КНР присутствует примерно 900 миллионов человек трудоспособного возраста, из которых 240 миллионов человек имеют высшее образование.

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