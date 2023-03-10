Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, заявил, что западные страны находятся в растерянности после того, как журналист из США Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования о диверсии на газопроводах «Северный поток».

Лавров считает, что Запад не знает, что сказать в ответ на эти обвинения. Он обратил внимание на то, что автор расследования пообещал, что опубликует позже выводы и дополнительные оценки ситуации. Об этом пишет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что Реймонд Макговерн, бывший сотрудник ЦРУ, прокомментировал результаты расследования Херша, который обвинил Соединенные Штаты в подрыве газопровода. Он также заявил, что скоро наступит конец правления Олафа Шольца, канцлера Германии.