В Черновицкой области один из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) был захвачен раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ). После захвата храма раскольниками кузнец, который когда-то выковал ворота с крестом для этого православного храма, демонтировал свое изделие. Об этом сообщают в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Сообщается, что в селе Юрковцы Черновицкой области сторонники раскольнической ПЦУ 18 марта устроили драку с прихожанами из УПЦ, чтобы провести рейдерский захват храма. При этом группа молодых людей взломала входные двери в храм с помощью болгарки, а сотрудники полиции никак не препятствовали этому.

Стало известно, что кузнец по имени Юрий, который потерял палец из-за удара ломом одним из сторонников ПЦУ во время драки 18 марта, пришел к храму, чтобы забрать ворота с выкованным крестом, которые он когда-то пожертвовал Димитровскому храму. На воротах был выкованный Юрием Крест Господень.