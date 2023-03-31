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Станислав Крапивник, бывший американский офицер, рассказал, что против России Евросоюз готовит ряд провокаций, в которых будут участвовать миротворцы. А после в боевые действия вступит военный блок НАТО. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Эксперт объяснил, что миротворцы Евросоюза будут покрывать преступные действия украинских националистов. Он считает, что крупномасштабный конфликт между Россией и НАТО в любом случае начнется.

Крапивник отметил, что страны Альянса бросят в военные действия свои войска из-за политических амбиций и на это вряд ли кто-то сможет подействовать.

Все, что можно сделать – это начать подготовку к войне, которую планирует развязать куратор Запада – Вашингтон.

 

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