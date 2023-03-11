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Член Комитета внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США Эли Крейн, бывший военный знаменитого подразделения Navy SEAL («морские котики»), заявил в своей статье для Newsweek, что Соединенные Штаты должны поощрять мирные переговоры между Россией и Украиной, а не подпитывать эскалацию конфликта. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Последнее, что нужно американскому народу, – это участие в еще одном дорогостоящем и бесконечном внешнем конфликте. Тем не менее, президент Джо Байден толкает нашу страну к новому мировому противостоянию, подпитывая его с трудом заработанными налоговыми долларами американцев, чьи собственные потребности были намеренно проигнорированы его администрацией», – пишет конгрессмен Крейн.

США  менее чем за год направили Украине помощь на сумму более 100 миллиардов долларов, включая финансовую помощь и вооружение. Теперь усиливаются требования к Соединенным Штатам о поставках истребителей F-16 для украинской армии, и властям страны пришла пора пересмотреть свои приоритеты.

«Соединенные Штаты должны поощрять мирные переговоры между Россией и Украиной, не поддаваясь призывам к смертоносной эскалации, которая продвигает волю поджигателей войны из истеблишмента округа Колумбия», – утверждает Крейн.

По его словам, под катастрофическим руководством администрации Байдена «мы приближаемся к новому конфликту мирового масштаба». Опрометчивая эскалация, которая вытекает из действий США в отношении Украины, может быстро стать ядерной, поставив под угрозу глобальную безопасность и жизни миллионов невинных гражданских лиц во всем мире. Америке «давно пора выпутаться из этих ошибочных военных усилий и начать продвигать мирное разрешение конфликта».

Соединенные Штаты, если они продолжат идти по этому неверному пути, разрушают будущее своей собственной страны. «У нас уже есть долг в размере 31 триллиона долларов. Наша инфраструктура – от дорог и мостов до плотин и систем водоснабжения – рушится от побережья к побережью. Тысячи мужчин и женщин, которые рисковали своей жизнью ради нашего народа, живут на улицах. Тем не менее, на сегодняшний день мы переправили более 100 миллиардов долларов из денег американских налогоплательщиков в Украину – страну, не известную своей строгой приверженностью антикоррупционным мерам. Эти деньги пригодились бы здесь, дома, чтобы обеспечить американский народ, которому эти средства на самом деле принадлежат», – подчеркивает Крейн.

Политики из истеблишмента любят говорить о том, что участие США в украинском конфликте является «лучшей инвестицией, которую мы можем сделать для нашей безопасности». Но это далеко не так, заявляет американский военный ветеран. По его мнению, «лучшим вложением в национальную безопасность была бы защита нашей южной границы, где контрабандисты наркотиков и торговцы людьми могут свободно вторгаться в нашу страну в соответствии с политикой открытых границ, проводимой администрацией Байдена».

Администрация Байдена и демократы в Конгрессе отказались предоставить необходимое финансирование для проекта технологичной «стены», которая предполагает защиту границы США с Мексикой. «Стена на границе обойдется в несколько раз дешевле, чем Украина. Готовность предоставить иностранной стране помощь на сумму более 100 миллиардов долларов, отказываясь финансировать защиту американцев, вызывает презрение», – отмечает Крейн.

Он заключает: «Американский народ заслуживает президента и администрацию, которая отстаивает его волю – такую, которая спешит на помощь жителям США, когда кризис вспыхивает здесь, дома, а не ту, которая улетает за границу для фотосессии. Они заслуживают того, кто ставит Америку на первое место, а не на последнее».

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