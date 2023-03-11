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Компания Microsoft может уже на следующей неделе выпустить GPT-4, новую языковую модель от OpenAI, которая получит поддержку функций видео. Об этом рассказал Андреас Браун, руководитель компании.

Браун отметил, что технология усовершенствована настолько, что работает на всех языках. К примеру, пользователь может задать вопрос GPT-4 на немецком языке, а получить ответ на другом. Именно такая мультимодальное дает возможность моделям получить всеобъемлющее значение.

Подробностей руководитель Microsoft не сообщил, однако из его комментариев можно сделать вывод, что GPT-4 сможет генерировать видео, либо выдавать звуки и изображения, кроме простого текстового взаимодействия.

GPT-4 – языковая модель от OpenAI, которая способна выдавать ответы, схожие с естественной речью человека.

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