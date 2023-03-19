Космическое агентство Великобритании (UK Space Agency) выделит компании сумму в размере 2,9 млн фунтов. Эти средства пойдут на проектирование модульного ядерного реактора, который будет можно установить на луне и обеспечивать в будущем там базы астронавтов.

В заявлении компании говорится, что руководство UK Space Agency будет финансировать проект, который обеспечит разработку британского модульного лунного реактора на ядерной основе.

В компании отметили, что программа получила название Micro-Reactor. Ее задача заключается в разработке технологии, которая позволит увеличить продолжительность предполагаемых миссий ученых на Луну. Кроме того, создание реактора значительно повысит научную ценность проводимых исследований.