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Космическое агентство Великобритании (UK Space Agency) выделит компании сумму в размере 2,9 млн фунтов. Эти средства пойдут на проектирование модульного ядерного реактора, который будет можно установить на луне и обеспечивать в будущем там базы астронавтов.

В заявлении компании говорится, что руководство UK Space Agency будет финансировать проект, который обеспечит разработку британского модульного лунного реактора на ядерной основе.

В компании отметили, что программа получила название Micro-Reactor. Ее задача заключается в разработке технологии, которая позволит увеличить продолжительность предполагаемых миссий ученых на Луну. Кроме того, создание реактора значительно повысит научную ценность проводимых исследований.

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