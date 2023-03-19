Издание «Коммерсант» опубликовало список изобретений, применение которых способно сделать жизнь лучше, но только в том случае, если их заметят.

В настоящее время необходимыми являются технологии, которые способны удалять из воздуха углекислый газ. Так, специалисты Рейкьявика создали комплекс Orca, который может убирать углекислый газ из атмосферы, для этого проводится процесс минерализации.

Еще одно полезное изобретение – робот-дезинфектор, который применяется в помещениях. Он может очистить постель и уничтожить из воздуха огромное число вредных бактерий. При этом робот весит всего 220 г и имеет миниатюрный размер – около 13 см.

Отметило издание и устройство для врачей. Это коммутатор Vocera Smartbadge, который позволяет находиться на связи с коллегами и не отвлекаться от проблем пациентов.