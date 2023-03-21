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Город Бахмут украинцами сдан не будет, несмотря на мощное наступление российских сил. Об этом заявил Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВС Украины.

Сейчас на территории города ведутся ожесточенные сражения, российские штурмовики пытаются прорваться к центру, но ВСУ стойко отбивают все атаки.

Генерал ВСУ отметил, что оборона города будет продолжена, речи нет о том, что Бахмут будет оставлен. В боях за город сражаются десантники 80-й бригады ВСУ, а также артиллерия украинской отдельной бригады имени короля Даниила. Военные этих формирований на данный момент сдерживают натиск «вагнеровцев».

Сырский добавил, что ожесточенные бои ведутся по всей линии фронта, украинские ВС продолжают оборону города.

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