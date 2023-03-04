Согласно информации издания «Московский комсомолец», еще один из представителей высшего украинского командования решил наведаться в Артемовск (украинское название Бахмут). Посмотреть на ситуацию, в которой оказались подразделения ВСУ, приехал Командующий сил специальных операций ВСУ бригадный генерал Виктор Хоренко.

Украинский генерал в ходе своей инспекции заявил о чрезвычайно тяжелой ситуации в Бахмуте, но отметил, что украинские бойцы с поставленными задачами справляются. Целью визита Хоренко являлась проверка состояния украинских подразделений в городе и контроль коммуникаций между ними.

Напомним, что уже дважды за неделю Артемовск посещал украинский генерал Сырский. Американские журналисты издания The New York Times отметили, что это является прямым свидетельством очень тяжелого положения ВСУ.

В свою очередь, американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) выдвинул предположение, что украинское командование уже готовит отвод войск из Артемовска.