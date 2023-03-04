ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно информации издания «Московский комсомолец», еще один из представителей высшего украинского командования решил наведаться в Артемовск (украинское название Бахмут). Посмотреть на ситуацию, в которой оказались подразделения ВСУ, приехал Командующий сил специальных операций ВСУ бригадный генерал Виктор Хоренко.

Украинский генерал в ходе своей инспекции заявил о чрезвычайно тяжелой ситуации в Бахмуте, но отметил, что украинские бойцы с поставленными задачами справляются. Целью визита Хоренко являлась проверка состояния украинских подразделений в городе и контроль коммуникаций между ними.

Напомним, что уже дважды за неделю Артемовск посещал украинский генерал Сырский. Американские журналисты издания The New York Times отметили, что это является прямым свидетельством очень тяжелого положения ВСУ.

В свою очередь, американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) выдвинул предположение, что украинское командование уже готовит отвод войск из Артемовска.

Вам может понравиться

Путин обязал военкоматы принимать заявления о выдаче удостоверений ветерана боевых действий

Круг работы, которую выполняют военные комиссариаты, с сегодняшнего дня будет расширен. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Подписанный указ опубликован сегодня, 3 марта, на официальном ресурсе правовой информации. Документ

Матвийчук: «ВСУ бросили свои позиции в Артемовске и бегут из города»

Анатолий Матвийчук, военный эксперт, сообщил, что ВС Украины оказались в безвыходном положении в Артемовске, сообщает News.ru. Некоторые подразделения самовольно покидают свои позиции и уходят из города, несмотря на приказы командиров.

На Украине заявили, что одна из задач в случае потери Артемовска – не допустить бегства

Украинские СМИ все чаще пишут о том, что вооруженные силы страны в ближайшее время будут вынуждены уйти из Артемовска. При этом, по заявлению чиновников Украины, главная задача армии ВСУ перед