Средства массовой информации Украины со ссылкой на сообщение оперативного командования «Юг» ВСУ сообщают, что тактическая авиация ВКС Российской Федерации нанесла ракетный удар по целям, расположенным на территории Одесской области, с акватории Черного моря.

Как утверждают представители украинского командования, для нанесения ударов воздушно-космические силы России использовали самолеты Су-24. Всего было выпущено четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П. По данным оперативного командования «Юг», все ракеты якобы были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Украины.

Представители командования ВСУ также сообщают, что из-за сильной взрывной волны и падения обломков сбитых российских ракет, несколько построек, расположенных на побережье Черного моря, были повреждены. Предположительно вооруженные силы России провели пробную атаку с целью выявления местоположения украинских систем ПВО.