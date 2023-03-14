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Солдат ВСУ по фамилии Тарасюк, попавший в плен, рассказал, что командование украинских войск бросают на передовую линию фронта в Артемовске молодых парней, которые совсем недавно были школьниками. У них нет никакого боевого опыта и подготовки. Об этом пишет РИА Новости.

Тарасюк отметил, что в рядах ВСУ таких «вчерашних школьников» очень много. Ему самому только 21 год. Военнопленный видел, как в Артемовск привозили юношей, которые там первый раз в жизни видели автоматы.

Ранее Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что для того, чтобы Украина смогла осуществить запланированное контрнаступление на Артемовск, ей понадобится отправить на это направление минимум 50 тысяч подготовленных солдат.

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