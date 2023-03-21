Украинское командование не жалеет ни живую силу, ни боевую технику. Их бросают в «самоубийственные атаки» в Запорожском направлении, пишут военные корреспонденты ресурса «Русская весна».

В сообщении отмечается, то военачальники ВСУ продолжают делать попытки прорвать российскую оборону, однако они безуспешны. Для этого применяется натовская бронированная техника.

Военкоры сообщают, что каждая атака завершается уничтожением техники ВСУ, а также гибелью их военных. Они назвали происходящую ситуацию «мясным штурмом».

Отмечается, что украинская группировка, которая перемещалась на европейских и американских БТР М113 / YPR-765, попала под огонь российской мотострелковой 42-й дивизии. В результате часть техники НАТО была уничтожена.