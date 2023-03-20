Ситуация на фронте в районе Авдеевки может уже в ближайшем будущем пойти по тому же сценарию, что и в Бахмуте (ранее Артемовск). Об этом заявил руководитель пресс-центра вооруженных сил обороны Таврического направления украинской армии Алексей Дмитрашковский.

По его словам, вооруженные силы Российской Федерации продолжают штурмовать населенные пункты в окрестностях Авдеевки, чтобы взять населенный пункт в окружение. Поэтому уже в ближайшее время город может стать вторым Бахмутом, резюмировал Дмитрашковский.

Напомним, что именно с территории Авдеевки вооруженные силы Украины постоянно обстреливают мирное население Донецка. Населенный пункт является одним из основных укрепрайонов на всем Донецком направлении. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, уже в ближайшие недели гарнизон ВСУ в Авдеевке может оказаться в окружении, так как штурмовые отряды вооруженных сил Российской Федерации уже освободили ключевые населенные пункты вокруг города.