Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ситуация на фронте в районе Авдеевки может уже в ближайшем будущем пойти по тому же сценарию, что и в Бахмуте (ранее Артемовск). Об этом заявил руководитель пресс-центра вооруженных сил обороны Таврического направления украинской армии Алексей Дмитрашковский.

По его словам, вооруженные силы Российской Федерации продолжают штурмовать населенные пункты в окрестностях Авдеевки, чтобы взять населенный пункт в окружение. Поэтому уже в ближайшее время город может стать вторым Бахмутом, резюмировал Дмитрашковский.

Напомним, что именно с территории Авдеевки вооруженные силы Украины постоянно обстреливают мирное население Донецка. Населенный пункт является одним из основных укрепрайонов на всем Донецком направлении. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, уже в ближайшие недели гарнизон ВСУ в Авдеевке может оказаться в окружении, так как штурмовые отряды вооруженных сил Российской Федерации уже освободили ключевые населенные пункты вокруг города.

Вам может понравиться

Боец РФ с позывным «Конь» рассказал, как группа совершившего подвиг Мальцева вызвала огонь на себя

Корреспонденты РИА Новости пообщались с солдатами РФ, которые были сослуживцами Александра Мальцева. Мальцев работал под позывным «Кубань» и совершил подвиг. Боец с позывным «Конь» пояснил, что днем ранее они всей

Марочко: иностранные наемники усилили группировку ВСУ на Купянском направлении

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко, командование ВСУ усилило личный состав 103-й бригады территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригады разведывательными группами,

В США сравнили Зеленского с Гитлером из-за его последнего приказа

На Украине продолжается запрет на все русское. В стране делают все для того, чтобы избавиться от русской культуры, языка и всего прочего. Американский тв-канал ABC News выпустил сюжет о русской