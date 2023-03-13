В Сети был опубликован короткий видеоролик, где запечатлены кадры избиения одного из срочников украинской армии офицером вооруженных сил Украины в Житомирской области.

Инцидент с избиением украинского солдата срочной службы произошел на территории 190-го учебного центра ВСУ, расположенного в поселке городского типа Гуйва Житомирской области.

Сообщается, что человек в черной футболке, который избил ногами солдата срочной службы, является офицером вооруженных сил Украины. Это младший лейтенант Виктор Витусевич. После публикации видео с избиением в социальных сетях, Витусевич записал видеообращение с извинениями.

По его словам, употребление алкоголя в армии является недопустимым явлением, которое может привести к смерти на передовой и подвергнуть риску безопасность всего подразделения. Сообщается, что все причастные к данному инциденту были отстранены от службы, а в учебном центре проводится служебная проверка.