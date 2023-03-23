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Апты Алаудинов, помощник Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики, и командир отряда спецназа «Ахмат», заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский физически не мог посетить Артемовск. Он пояснил, что в городе идут кровопролитные бои, а все основные дороги контролируются российскими силами.

Алаудинов отметил, если этот Бахмут, в котором будто бы побывал Зеленский, находится в его бункере, то он там вполне мог оказаться. В реальном же Артемовске ни Зеленский, ни командование ВСУ оказаться не смогли, туда невозможно проехать, заявил командир «Ахмата».

Алаудинов уверен, что президента Украины в Артемовске не было. А если тот хочет доказать обратное, пусть покажет видео, как он въезжал в город и выезжал из него.

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