Особую популярность в последнее время на Украине получил проект Романа Погорелого и Руслана Микулы, за которыми стоят высокопоставленные покровители в Генштабе. Об этом пишет «Свободная пресса».

Они первыми информируют об уничтожении в боях формирований ВСУ, а на их карты опираются даже украинские военные эксперты. Так, недавно эти лица сообщили, что Киева потерял населенный пункт Зализнянское. В действительности же этот поселок давно пустует, еще в 2001 году в нем проживало два человека.

Сообщается, что в боях в районах Зализнянского, Красного и Тоннего в ДНР было убито 150 солдат ВСУ.

Тем временем представители Зеленского пообещали, что каждый бой, который идет в рамках СВО, войдет в украинские учебники по новой истории, туда же будет включена и «грандиозная битва» за Зализнянское.