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Ряд иностранных средств массовой информации опубликовали новость о переброске военным командованием Соединенных Штатов Америки своего самолета «Судного дня» E-6B Mercury на территорию Исландии. Как следует из открытых источников, данный самолет ВВС США выполняет функции обеспечения связи с атомными подводными лодками класса Ohio, вооруженными межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

Как заявил военный эксперт и директор музея ПВО Юрий Кнутов, причина размещения американского самолета «Судного дня» заключается в проведении масштабных военных учений в данном регионе. По словам эксперта, американский самолет, обеспечивающий связь между подводными лодками с ядерным вооружением, постоянно меняет место своей дислокации.

Пентагон хочет провести масштабные военные учения в Европе с применением своей стратегической авиации и атомными подводными лодками, чтобы продемонстрировать своим союзникам из ЕС свою поддержку и оказать давление на лидеров Российской Федерации.

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