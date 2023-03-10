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Как следует из сообщения, опубликованном в Телеграм-канале Klymenko Time со ссылкой на местных жителей, на территории Сумской области Украины прогремели мощные взрывы. При этом ранее во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что 9 марта вся территория Украины была подвержена массированной ракетной атаке со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Министерство обороны РФ заявило, что данный ракетный обстрел стал ответом российской армии на вылазку украинских диверсантов на территорию Брянской области.

В результате массированного ракетного удара были уничтожены выявленные места временной дислокации бойцов вооруженных сил Украины, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это позволило сорвать процесс переброски резервов украинских сил по железной дороге и вывести из строя ремонтные цеха и базы, занимавшиеся восстановлением поврежденной военной техники ВСУ в боевых действиях.

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