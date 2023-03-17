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Андрей Клинцевич, военный эксперт, написал в своем канале Телеграм, что военные Украины начали атаку на Запорожском направлении. Об этом сообщает URA.RU.

Он уточнил, что ВСУ начало «прощупывать» район таких поселений, как Новоданиловка и Полог. В этой местности расположена российская 42-я мотострелковая дивизия. В этом направлении ВСУ предприняли попытку атаковать.

Клинцевич отметил, что на одном из участков во время наступления формирование ВСУ потеряло весь личный состав, а также две бронированные машины пехоты и четыре боевых танка.

Ранее Владимир Рогов, представляющий администрацию региона, рассказал, что Киев бросает своих солдат в Запорожье «на убой». Политик отметил, что боевики ВСУ серьезно активизировались на территории Запорожской области.

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