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Андрей Клинцевич, возглавляющий центр изучения военных конфликтов, прокомментировал план Александра Сырского, командующего СВ ВСУ, по освобождению Бахмута (Артемовска).

Эксперт отметил, что идея Сырского ударить по месту стыка подразделений РФ вполне разумно. Но при этом добавил, что с каждым днем под контролем украинских Вооруженных сил становится все меньше территории для того, чтобы осуществить этот маневр.

Клинцевич рассказал, что Сырский хочет деблокировать Бахмут и вклиниться в российские силы. Но попасть в стык подразделений РФ у них точно не получится, так как это наступление будет сразу же пресечено российскими бойцами.

Со слов Клинцевича, в Бахмуте уже окружено несколько полукотлов, и если украинские ВС не смогут их предотвратить, то город будет окружен.

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