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Читатели китайского ресурса «Гуанча» поддержали позицию российского президента Владимира Путина, который в своей публикации заявил о том, что коллективный Запад отчаянно держится за архаичные догмы и при этом ставит на кон судьбы целых народов и государств.

Речь идет о статье российского президента в издании «Жэньминь Жибао», которая посвящена визиту в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Комментаторы под публикацией написали, что Россия совместно с Китаем создаст новую модель взаимоотношений между странами.

Читатели отметили, что Путин прав и отметили, что без Москвы и Пекина небольшие страны рискуют стать колониями Европы и Америки.

Сообщается, что Владимир Путин в своей публикации указал, что разжигание украинского конфликта – не что иное, как попытка Запада сохранить свое глобальное доминирование.

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