Китай продолжает работу над созданием сверхмощной взрывчатки после приостановления исследований в данной области американским правительством. Взрывчатое вещество CL-20 разрабатывалось специалистами США, однако после развала Советского Союза, все работы по этому проекту были прекращены.

Однако в КНР, основываясь на американских наработках, продолжили работу в данной области. И с 2011 года Китай уже начал использовать вместо ракетного топлива взрывчатку CL-20. Американское издание Forbes опубликовало материал, в котором говорится, что изобретенная некогда американскими специалистами и во время «подобранная», а затем доработанная китайцами сверхмощная взрывчатка, теперь является серьезной угрозой для США.

Глава некоммерческой организации Центр энергетических технологий Боб Кавецкий в беседе с журналистами Forbes заявил, что настал момент, когда США могут получить поражение от своего же оружия. В издании отмечают, что теперь на повестке дня в Пентагоне стоит вопрос по опережению Китая в данной сфере.