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В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры, снятые одним из беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, на которых бойцы ЧВК «Вагнер» выводят мирное население из зоны боевых действий в одном из районов Артемовска (украинское название Бахмут).

Сообщается, что в проукраинском сегменте Сети появилось большое количество публикаций, распространяющих данное видео. В своих описаниях авторы публикаций пишут, что российские военнослужащие вывозят мирное население «в неизвестном направлении, неизвестно для каких целей».

Таким образом, работа российских бойцов по эвакуации мирного населения из зоны боевых действий вызвала бурную негативную реакцию у киевских националистов. Причины вполне понятны, ведь теперь украинским бойцам некем будет прикрываться от российских штурмовых групп. Поэтому они пытаются распространять ложную информацию о российских бойцах в Сети.

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