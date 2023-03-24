Сгущение крови чревато рядом заболеваний, смертельно опасных для жизни. Это инсульт, инфаркт, тромбоз. Такие риски нужно снижать, отмечает кардиолог Анна Кореневич, пишет «Российская газета».

Врач рассказала, что для того, чтобы минимизировать риски тромбозов, здоровым людям необходимо постоянно быть в движении, питаться правильно и не забывать отдыхать.

У многих из ее пациентов, у которых диагностированы тромбозы и инфаркты, причиной заболеваний прежде всего стали отсутствие расслабления и отдыха, а также стрессы.

Кардиолог отметила, что важно повышать физическую активность, убирать из ежедневного рациона сахар и снижать вес до нормальных значений, приводить в норму уровень холестерина, а также отказываться от вредных привычек.