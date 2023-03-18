Кандидат в мэры в Норвегии лишился своего членства в Партии прогресса за то, что поддержал взгляды президента России Владимира Путина. Свои мысли по этому поводу он изложил в СМИ и социальных сетях.

Ян-Эрик Гауп рассказал, что не одобряет политику Киева, а также нелицеприятно высказался об однопартийцах. За это его исключили из партии.

Гауп считает, что скандал раздули специально перед выборами мэра, которые пройдут осенью. И для этих целей использовали его политические взгляды. Гауп планировал баллотироваться в главы норвежского города Волер.

Политик рассказал, что ему было неизвестно о решении руководства партии. Узнал он об исключении из партии только после того, как ему позвонили корреспонденты одного из местных СМИ.