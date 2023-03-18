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Как отмечает в своем материале «Известия», разведывательный беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper занимался сбором данных о работе российских радиолокационных станций, чтобы потом внести полученные координаты в полетные задания ракет перед запуском. При этом российских летчиков Су-27, сопровождавших упавший в море американский беспилотник, представили к государственным наградам.

Напомним, что разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper, подлетавший к району временных ограничений, из-за совершения резкого маневра потерял управление и рухнул с большой высоты в акваторию Черного моря. Заслуженный летчик-испытатель, полковник и Герой России Игорь Маликов заявил, что российские пилоты продемонстрировали свои высокие профессиональные навыки, поэтому заслуженно были приставлены к наградам.

По словам эксперта, американский разведывательный беспилотник должен был собрать данные о местоположении российских РЛС, расположенных на территории Крыма. Полученные данные можно в последующем заносить в полетные задания ракет, чтобы они могли обойти системы ПВО. Поэтому Маликов одобряет высокопрофессиональные действия российских пилотов, которые не допустили вхождение американского разведывательного БПЛА в запретную зону.

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