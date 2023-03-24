Издание «Известия» опубликовали материал, посвященный сегодняшним будням самого русского города Украины – Одессе. На сегодняшний день сотрудники Службы безопасности Украины могут показательно задержать любого одессита, который хоть как то проявит свою симпатию к России, обвинив его в работе на врага.

Также в городе активно работают военные патрули, главной функцией которых является пополнение рядов вооруженных сил Украины новобранцами. Причем методы работы представителей одесских военных комиссариатов очень агрессивные – резервистов хватают прямо на улице, снимают с городского транспорта, избивают и увозят прямиков в военкомат.

Причем военкомы каждый раз придумывают новые хитрости. Они уже начали переодеваться в гражданскую одежду и даже взламывать замки в жилищах граждан. Одесситы, в свою очередь, публикуют интерактивные карты, на которых в режиме реального времени отмечают маршруты военных патрулей.

Еще одной печальной реальностью для жителей Одессы является принуждение к использованию украинского языка во всех сферах повседневной жизни. Ситуация, когда на русскоязычного одессита сосед может написать донос, уже никого не удивляет. Среди последних жертв насильственной украинизации стала бьюти-блогер Руслана Бронникова.

По мнению ряда аналитиков, нормальная жизнь в город может вернуться только в одном случае, когда он будет полностью освобожден от ВСУ силами российской армии. Причем многие местные жители с нетерпением ждут прихода российских сил в регион, только заявить об этом публично они не могут из-за рисков, связанных с лично безопасностью.