ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские войска продолжают проведение боевых действий в зоне спецоперации на Украине. Корреспонденты издания «Известия» показали работу снайперов ВС РФ, уничтожающих украинских боевиков под Угледаром.

Командир группы снайперов морской пехоты с позывным «Ярый» рассказал, что главные цели для его группы – это корректировщики огня, связисты, операторы беспилотников, наблюдатели и командиры украинских подразделений. Журналистам удалось заснять момент выполнения боевого задания российскими снайперами по прикрытию российских штурмовых групп под Угледаром.

По словам Ярого, его подразделение работает ответственно и слаженно, четко выполняя боевые задания. Главное для каждого снайпера – это точность и маскировка. Одна из часто применяемых тактик, используемая группой Ярого, называется «выстрел из неоткуда». Она подразумевает поражение снайпером одной цели одним выстрелом, а после этого быстрая смена позиции. Используя данную тактику, группа Ярого за минувший месяц ликвидировала более 50 украинских националистов.

Вам может понравиться

Военнослужащие в ДНР поздравили женщин с 8 Марта

Военные российской армии поздравили женщин ДНР с 8 Марта. Вручены букеты цветов медработницам, которые спасают жизни каждый день в зоне СВО, а также жительницам Мариуполя. Видео с поздравлениями опубликовал Кирилл

Шойгу сообщил, что потери украинских военных в феврале превысили 11 тысяч солдат

Потери украинской армии в прошедшем месяце составили около 11 тысяч человек. Об этом заявил Сергей Шойгу, глава Минобороны, в ходе совещания с руководителями ВС России. Он отметил, что коллективный Запад

Стрельба в Гамбурге привела к ранениям не менее 24 человек

Согласно информации портала Hamburger Morgenpost во время стрельбы в Гамбурге было ранено примерно 24 человек, а в общей сложности пострадало около 30 человек. Отмечается, что 9 марта в полицию в