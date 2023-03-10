Российские войска продолжают проведение боевых действий в зоне спецоперации на Украине. Корреспонденты издания «Известия» показали работу снайперов ВС РФ, уничтожающих украинских боевиков под Угледаром.

Командир группы снайперов морской пехоты с позывным «Ярый» рассказал, что главные цели для его группы – это корректировщики огня, связисты, операторы беспилотников, наблюдатели и командиры украинских подразделений. Журналистам удалось заснять момент выполнения боевого задания российскими снайперами по прикрытию российских штурмовых групп под Угледаром.

По словам Ярого, его подразделение работает ответственно и слаженно, четко выполняя боевые задания. Главное для каждого снайпера – это точность и маскировка. Одна из часто применяемых тактик, используемая группой Ярого, называется «выстрел из неоткуда». Она подразумевает поражение снайпером одной цели одним выстрелом, а после этого быстрая смена позиции. Используя данную тактику, группа Ярого за минувший месяц ликвидировала более 50 украинских националистов.