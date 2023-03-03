Как сообщает в своем материале издание «Российская газета» со ссылкой на заявление главы МВД Белоруссии Ивана Кубракова, из числа сотрудников правоохранительных органов республики будут сформированы специальные подразделения для борьбы с диверсионными группами противника.

По словам Кубракова, правительства западных стран готовят полноценные диверсионно-разведывательные группы, главной целью которых будет проведение различных террористических актов на территории Белоруссии. Поэтому Министерством внутренних дел было принято решение о формировании специальных подразделений для борьбы с новой угрозой.

Спецгруппы будут состоять исключительно из контрактников. Им предоставят самые современные системы вооружений, экипировки и техники. Отдельный акцент будет делаться на использовании современных беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых можно будет эффективно выявлять диверсионные группы противника.

Подобные отряды, готовые в любой момент выполнить поставленную задачу в любой точке страны, будут созданы в каждом регионе. Также будут сформированы отдельные подразделения, отвечающие за эффективное использование беспилотных летательных аппаратов.