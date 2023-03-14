Пункт временной дислокации военнослужащих украинской армии, расположенный на территории поселка Приозерное в Херсонской области, был уничтожен точным ударом российских артиллеристов. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате артиллерийского удара со стороны вооруженных сил Российской Федерации было ликвидировано 22 солдата украинской армии, еще 15 военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести. Также в результате работы российских артиллеристов было уничтожено 11 легковых автомобилей украинской армии.

Сообщается, что артиллеристы ВСУ выпустили по населенным пунктам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, 52 снаряда. Местные власти уточняют масштабы разрушений и наличие жертв среди мирного населения.

Напомним, что усилиями военнослужащих Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей было выявлено и задержано 30 граждан, которые сотрудничали с представителями вооруженных сил Украины.