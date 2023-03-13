Испанское издание Pais написало, что в ходе боевых действий Украина потеряла десятки тысяч человек. При этом Ирина Верещук, вице-премьер страны, утверждает, что у Киева нет дефицита живой силы.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Запад признал, что украинские Вооруженные силы несут катастрофические потери по всей линии боевых действий.

Осенью 20222 года Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, заявила, что по предварительным оценкам в вооруженном конфликте погибло сто тысяч украинских военных. Позже сообщение главы ЕК было удалено из ее видеообращения, а также из письменного заявления. Тогда объяснили это тем, что в сообщении фон дер Ляйен была допущена ошибка, а цифры были взяты из неточных внешних источников.