По данным польского издания, экономика страны может обрушиться из-за того, что власти раскручивают спираль популизма.

Можно предположить, что эти разговоры не имеют под собой почвы. Издание отмечает, что государственный долг Польши находится далеко от значения в 66 процентов ВВП.

Но в свое время власти страны не жалели средств на электорат и хотели получить в обмен на это благосклонность. После этого начали возникать и другие факторы. Коронавирусная пандемия привела к тому, что увеличилась стоимость соцзащиты, а экономическая активность серьезно снизилась.

Сейчас же Польша специально конфликтует с соседями по Евросоюзу, среди которых Германия и Венгрия. Тут стоит вспомнить и противоречия Польши с ЕС, которые касались реформ судебной системы. Все это может привести к тому, что транши от Евросоюзу попросту будут заблокированы.