Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По данным польского издания, экономика страны может обрушиться из-за того, что власти раскручивают спираль популизма.

Можно предположить, что эти разговоры не имеют под собой почвы. Издание отмечает, что государственный долг Польши находится далеко от значения в 66 процентов ВВП.

Но в свое время власти страны не жалели средств на электорат и хотели получить в обмен на это благосклонность. После этого начали возникать и другие факторы. Коронавирусная пандемия привела к тому, что увеличилась стоимость соцзащиты, а экономическая активность серьезно снизилась.

Сейчас же Польша специально конфликтует с соседями по Евросоюзу, среди которых Германия и Венгрия. Тут стоит вспомнить и противоречия Польши с ЕС, которые касались реформ судебной системы. Все это может привести к тому, что транши от Евросоюзу попросту будут заблокированы.

Вам может понравиться

Украина ожидает ракетных ударов со стороны РФ по правительственным зданиям Украины

Украина ожидает новых ракетных ударов со стороны Вооруженных сил России. Юрий Игнат, спикер украинских ВВС, дал комментарий по будущим ударам, которые готовит российская авиация. Он отметил, что теперь главными объектами,

РУМО США считает, что Китай и Россия значительно обгоняют Америку в гиперзвуковом оружии

В то время как использование Россией гиперзвуковых ракет на Украине привлекает внимание всего мира, представители Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США считают, что Китай уже опережает Россию в разработке отдельных

ВС Украины «отбросили» войска РФ при помощи устаревшего видео

ВСУ «победили» подразделение российских войск при помощи видеокадров, которые уже устарели. «Мощное наступление» случилось только в социальных сетях, сообщает ресурс «Русская весна». Ранее СМИ Украины распространили информацию, что ВСУ успешно