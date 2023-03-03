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Америка была и является единственным подозреваемым в вопросе о подрыве трубопровода с газом. Об этом сообщил Сеймур Херш, журналист из Соединенных Штатов в ходе интервью тв-каналу Китая.

Он отметил, что страна к тому моменту потратила на украинский вооруженный конфликт около 113 миллиардов долларов. Это были средства не только Америки, но и других стран НАТО. При этом основным и единственным подозреваемым в подрыве трубопровода «Северных потоков» всегда были только Соединенные Штаты.

Херш рассказал, что он потратил много времени на изучение нефтяного и газового бизнеса по работе, проводил встречи с разными людьми, а также писал материалы для издания.

Месяц назад журналист опубликовал данные проведенного расследования. Он заявил, что взрывчатое вещество под газопровод заложили водолазы США, а привели в дейтсвие его уже норвежские специалисты.

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