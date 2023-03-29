Сеймур Херш, журналист из США, рассказал о подробностях подрыва «Северных потоков». Он обнародовал данные о том, кто из американских чиновников знал об организации диверсии на российских газопроводах.

Херш отметил, что круг людей в США, кто был посвящен в эту тему, невелик. Также он добавил, что Джо Байдена, президента Штатов, особо не информировали. Процессом руководил глава ЦРУ и отдельные люди на местах.

Американский журналист заявил, что чем меньше людей в Белом доме знают о планах, тем лучше, так народ, работающий там, довольно словоохотлив.

Херш уточнил, что может сказать про ЦРУ только один факт. Когда они планируют что-то противозаконное, то способны не привлекать к этому внимания со стороны.