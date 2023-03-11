В Минобороны Грузии сообщили, что готов новый «Кодекс обороны», который необходим, чтобы усилить армию страны.

Представители грузинского Минобороны сообщили, что в стране обязательную воинскую повинность снимут со студентов. При этом Кодекс позволит готовить более надежный резерв, что имеет большое значение для повышения обороноспособности страны.

В соответствии с новыми правилами, в Грузии только Министерство обороны будет набирать и обучать военных по натовским стандартам. Муниципалитеты больше не будут вести эту деятельность.

В соответствии с новым кодексом все призванные солдаты пройдут сначала базовую военную подготовку, затем спецподготовку и будут служить в Силах обороны. Сообщается и об улучшении социальных гарантий для солдат.