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Руководство Соединенных Штатов Америки вместе с другими странами Запада, а не Китайская Народная Республика хранят ключ для решения конфликта на территории Украины. Об этом пишет в своем редакционном материале китайское государственное издание Global Times.

В статье сообщается, что любые усилия по установлению мира и содействию проведению мирных переговоров между сторонами конфликта не могут увенчаться успехом, пока руководство Соединенных Штатов Америки и лидеры западных стран не прекратят поддерживать эскалацию конфликта.

Обозреватель издания отмечает, что будущий визит китайского лидера в Российскую Федерацию призван стать туром мира. Автор статьи называет председатели Си Цзиньпина одним из немногих лидеров крупных мировых держав, которые могут способствовать строительству коммуникационного моста для достижения мира между Киевом и Москвой. Мирные переговоры между Российской Федерацией и Украиной помогут обеим странам выйти из сложившегося тупика, резюмировали в статье.

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