Как отмечает в своем материале издание Global Times, увеличение расходов на оборону Соединенных Штатов Америки является ярким маркером возрастающей напряженности в мире и возможности начала нового глобального конфликта.

По словам авторов материала, индикатором риска возникновения нового мирового конфликта является уровень расходов, выделяемых бюджетом США на военно-промышленный комплекс и вооруженные силы страны.

Как сообщается в опубликованном материале, Пекин придерживается ярко выраженной оборонительной политики, в то время как Вашингтон действует на международной арене более агрессивно. Автор публикации отмечает, что американский президент Джо Байден утвердил бюджет США на 2023 год, в котором расходы на оборону страны превышают аналогичные траты Китая в четыре раза.

При этом, по информации авторов материала, большая часть американского оборонного бюджета пойдет на разработку наступательных видов вооружения и современных военных технологий.