Максим Козицкий, занимающий должность главы Львовской областной военной администрации (ОВА), написал в своем Телеграм-канале об ударе дронами-камикадзе ВС РФ по территории военного полигона.

По его словам, в небе над территорией Львовской области 18 марта в 01:00 по местному времени было зафиксировано шесть барражирующих боеприпасов. По информации, опубликованной Козицким, три ударных дрона было сбито средствами противовоздушной обороны. Оставшиеся три беспилотника нанесли удары по нежилым помещениям, расположенным на Яворовском военном полигоне. Сообщается, что строения были повреждены.

По информации главы Львовской ОВА, человеческих жертв в результате удара по нежилым помещениям на военном полигоне удалось избежать. Напомним, что на территории Яворовского района Львовской области расположен военный полигон вооруженных сил Украины. Еще в марте прошлого года, по данным Минобороны РФ, по территории полигона был нанесен ракетный удар, так как на нем готовили иностранных наемников для ВСУ.